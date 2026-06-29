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Прощание с Вячеславом Позгалевым пройдет завтра

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
Вячеслав Позгалев прощание

Экс-губернатор Вологодской области скончался на 80-м году жизни


Прощание с Вячеславом Позгалевым пройдет завтра в Череповце. Информация об этом появилась на странице бывшего губернатора Вологодской области в соцсетях.

«Прощание с Вячеславом Позгалевым состоится во вторник, 30 июня, в 12.00 в ритуальном зале по адресу: город Череповец, ул. Боршодская, 38 б», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал NewsVo, Вячеслав Позгалев скончался на минувшей неделе в одной из московских больниц на 80-м году жизни.

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