Спекулянты, паника и происки врагов: как чиновники объясняют исчезновение бензина на АЗС и ищут выход из кризиса

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Представители региональной власти пытаются взять ситуацию под контроль, активно ища виноватых и предлагая нестандартные пути решения топливного коллапса.

Главным лейтмотивом в выступлениях чиновников стала борьба с искусственным ажиотажем и спекулянтами. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин привел неутешительную статистику: из 178 заправок в регионе топливо в достаточном объеме присутствует лишь на 108 станциях. Глава региона обвинил в сложившейся ситуации предприимчивых перекупщиков, из-за которых властям пришлось пойти на крайние меры и официально запретить реализацию бензина в канистры и любые другие переносные емкости.

Схожей риторики придерживается и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который пообещал стабилизировать ситуацию в течение 10-14 дней. По его словам, очереди задерживаются из-за массового желания граждан закупиться впрок, а некоторые автовладельцы начали откровенно спекулировать, перепродавая бензин по завышенным ценам. Кобзев заверил, что к решению проблемы уже подключены правоохранительные органы. Одновременно с этим правительство области ведет сложные переговоры с федеральными ведомствами и компанией «Роснефть». Прорабатывается правовой механизм, который позволит нефтяному гиганту отпускать дополнительные объемы топлива не только своим розничным клиентам, но и независимым сетям АЗС, что должно снять пиковую нагрузку и рассредоточить очереди.

В некоторых регионах топливный кризис рассматривают через призму геополитической напряженности и информационной безопасности. Бывший первый вице-премьер Забайкалья Марат Мирхайдаров выступил с эмоциональным обращением к жителям, призвав их не поддаваться панике и не позволять внешним врагам «раскачать ситуацию» изнутри. Чиновник подчеркнул, что главная цель противника — расколоть российское общество на фоне бытовых трудностей. В качестве альтернативы стоянию в многочасовых очередях Мирхайдаров настоятельно рекомендовал гражданам временно отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт.

Несмотря на заверения властей о том, что запасы ресурса в стране имеются, а проблема носит исключительно логистический характер, напряжение среди населения пока не спадает. Оперативные штабы в регионах работают в круглосуточном режиме, пытаясь перенастроить маршруты бензовозов и обеспечить бесперебойные поставки. Однако пока административные механизмы лишь набирают обороты, рядовым водителям приходится мириться с новыми правилами игры: планировать поездки с учетом пустых баков, искать работающие колонки через социальные сети и надеяться, что скоро все наладится, как и обещают главы регионов.