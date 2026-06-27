Биотуалеты на обочинах и кулачные бои за колонку: топливный кризис парализовал дороги в части регионов России

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Топливный кризис обрастает пугающими и местами абсурдными деталями, превращая обычную поездку на заправку в испытание на выносливость.

География проблемы расширяется с каждым днем: от Дальнего Востока до столицы водители сталкиваются с ожиданиями, отсутствием ходовых марок бензина и жесткими лимитами. В Москве автомобилисты жалуются на заторы перед АЗС, в частности, очередь была зафиксирована на МКАДе в районе Щелковского шоссе. Однако в регионах ситуация приобретает куда более драматичный оборот. В Иркутске власти приняли решение устанавливать биотуалеты прямо вдоль автомобильных очередей к автозаправочным станциям, чтобы хоть как-то облегчить ожидание водителей.

Нервы у автомобилистов начинают сдавать, что приводит к открытым конфликтам. В городе Серов Свердловской области битва за доступ к заправочному пистолету перешла в стадию физического насилия. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с девушками, обвинив их в попытке проехать без очереди. Словесная перепалка с использованием нецензурной брани закончилась тем, что агрессор ударил одну из пострадавших по лицу.

Локальные власти и владельцы сетей пытаются сбить панику путем введения ограничений. В Новороссийске собственники станций приняли консолидированное решение отпускать топливо исключительно в бензобаки автомобилей, категорически запретив налив в канистры. Кроме того, введены строгие лимиты от 20 до 100 литров в одни руки. По данным местной администрации, утренний мониторинг показал, что из семнадцати проверенных АЗС горючее было лишь на десяти, при этом часть заправок полностью приостановила отпуск нефтепродуктов.

Власти подчеркивают, что на действия заправщиков связаны с ремонтами и нарушением логистики на фоне искусственного ажиотажа.

Паралич логистических цепочек начал бить и по сферам, далеким от автомобильного транспорта. В Екатеринбурге топливный коллапс испортил праздник выпускникам Уральского федерального университета. Впервые за много лет студенты остались без традиционных академических мантий. Как выяснилось, первую партию торжественной одежды просто не смогли доставить в срок из-за отсутствия бензина у перевозчиков, а резервную партию безнадежно залило дождями на складе в Первоуральске. Ситуация наглядно демонстрирует, как сбой в одной стратегической отрасли мгновенно запускает цепную реакцию по всей экономике региона.