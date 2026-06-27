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Сразу после триумфального, но частично подвергшегося телевизионной цензуре выступления в Кремле, Ярослав Дронов не стал задерживаться для подробного общения с прессой. За кулисами певец выглядел абсолютно счастливым и воодушевленным теплым приемом выпускников, однако времени на ностальгические рассказы о собственных школьных годах у него физически не оказалось. В этот вечер праздничный график артиста был расписан по минутам: его ждали сразу на нескольких концертных площадках в разных концах Москвы. Убегая на следующее выступление, SHAMAN заинтриговал собравшихся журналистов грандиозным анонсом, пообещав раскрыть все карты на своем грядущем специальном мероприятии для средств массовой информации.

Масштабная пресс-конференция, посвященная исключительно персоне самого артиста, назначена на 29 июня в 15.00. Главной темой встречи заявлен откровенный разговор о «самом неудобном патриоте» страны. В Сети даже шутят, что Дронов намерен объявить о решении баллотироваться в президенты.

Параллельно с музыкальными и политическими вызовами певец успевает активно комментировать и технологическую повестку дня. Накануне он довольно резко высказался об удалении мобильных приложений VK из магазина App Store, назвав политику американской корпорации Apple прямой попыткой ограничить голос и свободу российских пользователей. Общественный резонанс вокруг патриотического контента поддерживает и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, видеоролик с зажигательными танцами которой под песню «Россия-Мама» в данный момент стремительно набирает популярность на просторах интернета.