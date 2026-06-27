Вырезанный триумф: SHAMAN устроил переполох на балу в Кремле и это скрыли от телезрителей

Источник фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, стал главным ньюсмейкером прошедшего Всероссийского бала выпускников в Государственном Кремлевском дворце.

Артист появился на сцене в самом начале праздничного концерта и моментально завладел вниманием многотысячной аудитории. Исполнив первую композицию, музыкант обратился к вчерашним школьникам с поздравлениями и призвал зал петь вместе с ним, затянув свой главный хит «Я — русский». Реакция публики оказалась феноменальной: выпускники вскочили со своих мест, начали танцевать и активно подпевать кумиру. На волне такой мощной энергетики певец нарушил строгий протокол мероприятия и в разгар выступления спустился прямо в зрительный зал, спровоцировав настоящий переполох. Вчерашние школьники моментально ринулись к артисту, чтобы рассмотреть его поближе и сделать памятные кадры.

Самым зрелищным моментом вечера стало хоровое исполнение патриотического гимна. Когда музыка стихла, Ярослав Дронов продолжил петь акапелло, и зал дружно подхватил строчки хита, скандируя «Я — русский, я иду до конца» в абсолютной тишине без инструментального сопровождения. Однако этот масштабный единый порыв, как и последующая незапланированная пауза, остались скрыты от массового телезрителя. Телевизионщики приняли решение вырезать из эфирной трансляции живое неформальное общение певца с публикой, ограничившись показом исключительно самих песен. За бортом эфира остались и мольбы выпускников о совместных фотографиях, из-за которых артист долго не мог покинуть зал, и экстренное вмешательство ведущего Алексея Воробьева, пытавшегося спасти тайминг концерта предложением сделать одно общее фото со сцены. В телеверсию также не попали извинения Дронова, которому в итоге удалось прорваться обратно на сцену, чтобы попрощаться с публикой и пожелать всем хорошего вечера. На кремлевской сцене в этот день также выступили Ирина Дубцова, Зара, Жасмин, Акмаль и Денис Клявер, однако именно неформальный перформанс Ярослава стал самым эмоциональным событием праздника.