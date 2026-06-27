Возвращение в город страха: телеканал «Dомашний» готовит к эфиру психологическую мелодраму «Месть не выше любви»
Источник фото: Natalya Loginova/Russian Look
Отечественная индустрия телевизионного кино готовится представить зрителям новую захватывающую историю, в которой тесно переплелись глубокие психологические травмы, жажда справедливости и всепобеждающая сила искренних чувств.
Официальная пресс-служба телеканала «Dомашний»
Ситуация накаляется до предела и приобретает поистине трагический масштаб, когда в Верхнеярск совершенно неожиданно приезжает юная дочь Анны по имени Лиза. Не подозревая о мрачных тайнах прошлого своей матери и опасности, таящейся в этих стенах, девушка без памяти влюбляется в молодого человека Ивана. По законам жанра и злой иронии судьбы, избранником Лизы оказывается сын одного из тех самых влиятельных мужчин, которые когда-то разрушили жизнь Анны. Этот неожиданный сюжетный поворот ставит главную героиню перед абсолютно невыносимым моральным выбором, который заставляет ее вновь столкнуться со своими главными страхами. Ей предстоит мучительно решить: раскрыть единственной дочери леденящую душу правду о семье возлюбленного, тем самым навсегда разрушив ее безоблачное счастье, или же сохранить гробовое молчание, навсегда потеряв собственный душевный покой.
Исполнительница главной роли Виктория Полторак невероятно точно охарактеризовала внутренний конфликт и надлом своего персонажа. В официальном комментарии для телеканала актриса отметила:
«Моя героиня Анна — это история про выбор между силой и жизнью. Она пережила насилие и предательство, но отказалась быть жертвой. Сделав карьеру своим щитом, научилась на равных конкурировать в мире, где традиционно доминируют мужчины. От дочери она требует дисциплины, потому что сама привыкла выживать, а не жить».
По словам актрисы, Анне предстоит невероятно тяжелая встреча с призраками былого, чтобы в конечном итоге осознать, что единственная подлинная правда в этом жестоком мире — это любовь, а все остальное является лишь защитным панцирем от нее. Проект обещает стать одним из самых ожидаемых телевизионных релизов 2026 года, предлагая аудитории глубокий анализ человеческой психики.