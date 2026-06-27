Возвращение в город страха: телеканал «Dомашний» готовит к эфиру психологическую мелодраму «Месть не выше любви»

Источник фото: Natalya Loginova/Russian Look

Отечественная индустрия телевизионного кино готовится представить зрителям новую захватывающую историю, в которой тесно переплелись глубокие психологические травмы, жажда справедливости и всепобеждающая сила искренних чувств.

Официальная пресс-служба телеканала «Dомашний» сообщила о завершении съемочного процесса четырехсерийной мелодрамы под интригующим названием «Месть не выше любви». В центре запутанного сюжета оказывается успешная и волевая женщина — руководитель крупной строительной компании Анна Ардашева, сложный и многогранный образ которой на экране воплотила актриса Виктория Полторак. Спустя девятнадцать долгих лет главная героиня принимает судьбоносное решение вернуться в свой родной город Верхнеярск, чтобы открыть там филиал собственного процветающего бизнеса. Однако это триумфальное возвращение продиктовано далеко не только сугубо профессиональными амбициями. Почти два десятилетия назад Анна была вынуждена буквально бежать из этого места, спасаясь от преследований троих мужчин. За прошедшие годы ее жестокие обидчики не просто избежали заслуженного наказания, но и сосредоточили в своих руках всю полноту власти над городом, заняв высокие посты мэра, влиятельного бизнесмена и прокурора.

Ситуация накаляется до предела и приобретает поистине трагический масштаб, когда в Верхнеярск совершенно неожиданно приезжает юная дочь Анны по имени Лиза. Не подозревая о мрачных тайнах прошлого своей матери и опасности, таящейся в этих стенах, девушка без памяти влюбляется в молодого человека Ивана. По законам жанра и злой иронии судьбы, избранником Лизы оказывается сын одного из тех самых влиятельных мужчин, которые когда-то разрушили жизнь Анны. Этот неожиданный сюжетный поворот ставит главную героиню перед абсолютно невыносимым моральным выбором, который заставляет ее вновь столкнуться со своими главными страхами. Ей предстоит мучительно решить: раскрыть единственной дочери леденящую душу правду о семье возлюбленного, тем самым навсегда разрушив ее безоблачное счастье, или же сохранить гробовое молчание, навсегда потеряв собственный душевный покой.

Исполнительница главной роли Виктория Полторак невероятно точно охарактеризовала внутренний конфликт и надлом своего персонажа. В официальном комментарии для телеканала актриса отметила:

«Моя героиня Анна — это история про выбор между силой и жизнью. Она пережила насилие и предательство, но отказалась быть жертвой. Сделав карьеру своим щитом, научилась на равных конкурировать в мире, где традиционно доминируют мужчины. От дочери она требует дисциплины, потому что сама привыкла выживать, а не жить».

По словам актрисы, Анне предстоит невероятно тяжелая встреча с призраками былого, чтобы в конечном итоге осознать, что единственная подлинная правда в этом жестоком мире — это любовь, а все остальное является лишь защитным панцирем от нее. Проект обещает стать одним из самых ожидаемых телевизионных релизов 2026 года, предлагая аудитории глубокий анализ человеческой психики.