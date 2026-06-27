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В свете непрекращающихся атак на столичный регион актер Иван Охлобыстин опубликовал жесткий, граничащий с пророчеством монолог, в котором подверг сокрушительной критике современный управленческий и военный аппарат.

Обращение, стремительно набирающее популярность в информационном пространстве, поднимает фундаментальные вопросы ответственности и компетентности тех, кто сегодня наделен властью. Охлобыстин констатирует, что инфраструктура первопрестольной подвергается нещадным ударам, однако видит в этом разрушительном процессе проявление «великой гармонии русского хаоса», которая неизбежно должна привести к масштабным внутренним трансформациям государства.

Центральным лейтмотивом выступления стало предсказание грядущей люстрации. Артист абсолютно убежден, что за текущие провалы и «беды немалые» виновным придется понести суровый ответ.

«Полетят головы воров-чиновников, дураков-депутатов, паркетных генералов, не проливших ни одной капли крови в бою», — заявляет он.

Охлобыстин выражает надежду, что на смену скомпрометировавшим себя функционерам наконец придут порядочные, компетентные и умные люди, способные обеспечить достижение подлинной победы.

Вместе с тем, актер формулирует глубоко философскую концепцию самой столицы. Для него Москва — это отнюдь не материальные объекты, не дома, улицы, театры или рестораны, а непреклонный принцип. Идея, которую невозможно ни сжечь, ни разрушить физически. При этом Охлобыстин ставит жесткий ультиматум: если общество и государство не смогут очиститься от балласта некомпетентных управленцев, то «пусть всё сгорит дотла». Эти слова звучат как финальное предупреждение элитам о том, что время полумер безвозвратно ушло, и дальнейшее историческое существование возможно лишь при условии тотального, качественного обновления всех без исключения властных институтов.