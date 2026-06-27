«Русская община» и «Северный человек» как последний оплот: Охлобыстин призвал москвичей к самоорганизации перед лицом зимних угроз

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Известный российский актер и общественный деятель Иван Охлобыстин выступил с резонансным заявлением, касающимся текущей ситуации с безопасностью в столице.

В своем официальном телеграм-канале артист опубликовал развернутое обращение, в котором призвал сограждан отказаться от пассивного ожидания помощи сверху. Поводом для столь категоричных высказываний послужили участившиеся атаки беспилотных летательных аппаратов на московскую инфраструктуру и нарастающее чувство тревоги в обществе.

Охлобыстин выразил глубокий скептицизм относительно возможностей существующих систем защиты в долгосрочной перспективе. По его словам, жителям следует готовиться к значительному усложнению обстановки:

«...нашего ПВО больше не станет, а дронов и ракет у врагов станет значительно больше, а значит, к зиме они будут по электростанциям шарашить».

В качестве практической меры выживания артист настоятельно рекомендует москвичам объединяться на уровне домов и подъездов, чтобы совместно закупать генераторы для успешного прохождения грядущего зимнего периода. Особое внимание он уделил важности сохранения локальных систем связи, выразив надежду, что «домовые чаты не заблокируют вместе с интернетом».

В сложившихся обстоятельствах, по мнению спикера, единственным надежным оплотом для общества становятся низовые гражданские инициативы. Охлобыстин открыто выразил поддержку таким объединениям, как «Русская община» и «Северный человек».