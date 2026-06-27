Между эпатажем и тихой гаванью: как растут дети Глюкозы в тени громкой славы

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пока общественность продолжает активно обсуждать трансформацию образа Глюкозы, связывая смену её имиджа на более дерзкий и молодежный с возможным употреблением стимулирующих препаратов, в семье артистки наблюдается поразительный контраст между детьми.

Старшая наследница певицы, 19-летняя Лидия, выступающая под псевдонимом Ray!, идет по стопам матери, экспериментируя с внешностью и эпатируя публику. Однако за ярким фасадом скрывалась тяжелая борьба: девушка открыто признавалась в ментальных трудностях, включая РПП и селфхарм, утверждая, что именно своевременное вмешательство матери помогло ей преодолеть кризис и выйти на большую сцену.

Совершенно иное впечатление производит младшая дочь артистки, 14-летняя Вера Чистякова, которая стремится держаться как можно дальше от светской суеты и пристального внимания прессы. В редких комментариях для журналистов Вера призналась, что не испытывает тяги к музыке, планируя связать свое будущее с дизайном одежды, причем в качестве вдохновения она видит именно сценические образы своей матери. Несмотря на разные темпераменты — энергичную Лидию и спокойную, закрытую Веру — обе девушки подчеркивают значимость поддержки Глюкозы в их становлении. Эта семейная история обнажает другую сторону популярности, где за публичными обсуждениями внешности и образа жизни артистки скрываются реальные человеческие драмы, поиски самоидентификации и необходимость защиты близких от разрушительного влияния звездного статуса.