«Двери Америки закрыты»: США радикально меняют политику приема беженцев после решений Верховного суда

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Администрация США объявила о фактическом прекращении приема обращений за убежищем на юго-западной границе, назвав все подобные запросы «поддельными».

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что «двери Америки для просителей убежища полностью закрыты», пояснив, что вместо предоставления защиты на своей территории США будут искать страны в других частях мира, готовые принять мигрантов. По версии властей, прибывающие через границу с Мексикой не нуждаются в защите от преследований, а являются либо преступниками, либо экономическими мигрантами, ищущими пособий. Такие радикальные изменения стали возможны после двух постановлений Верховного суда США.

Суд позволил администрации лишить статуса Temporary Protected Status (TPS) граждан Гаити и Сирии, что в перспективе может затронуть около 1,3 млн мигрантов из 17 стран. Статус TPS позволял пострадавшим от конфликтов или стихийных бедствий легально жить и работать в стране. Ожидается, что гуманитарная защита для сирийцев и гаитян прекратится после 1 июля.

Вторым решением Верховный суд разрешил практику «квотирования», позволяющую ограничивать число людей, имеющих право подать заявление на убежище в течение одного дня. Несмотря на критику правозащитников, указывающих на гуманитарный кризис из-за долгого ожидания в лагерях, власти настаивают на законности этих мер.

Министерство юстиции США аргументирует свою позицию тем, что иностранцы, ожидающие на границе до прохождения официальных процедур, юридически еще не находятся на территории страны, поэтому иммиграционные органы не обязаны рассматривать их заявления. Таким образом, система предоставления убежища и депортации мигрантов подвергается масштабной перестройке, делающей нелегальное проникновение через юго-западную границу практически бессмысленным для соискателей статуса беженца.