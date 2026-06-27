«Последний раз, когда человек победил»: робот почти обошел человека в 10-часовой смене на складе

Робот и человек

Битва за скорость: как роботы учатся замещать человека в быту и на производстве

Технологический прогресс делает еще один уверенный шаг в сторону автоматизации повседневных задач. Если раньше роботы казались героями фантастических фильмов, то сегодня инженерные решения, подобные помощнику Тони Старка из «Железного человека», становятся реальностью. Один из энтузиастов-инженеров реализовал проект Dum-E, способный выполнять функции личного помощника в мастерской. Устройство, функционирующее на базе платформы Nvidia Jetson с внедренной ИИ-моделью, способно самостоятельно перемещаться к холодильнику, оснащенному автоматической дверью, извлекать нужную банку и доставлять её владельцу. На этом функционал не заканчивается: робот умеет переносить мелкие предметы и даже тушить возгорания, а в будущем автор планирует внедрить управление жестами и функции уборки. Кроме того, развитие подобных технологий продолжается — робот Direct Drive теперь оснащен специализированным грузовым отсеком, что делает его удобным помощником, например, для доставки напитков на пикник.

Однако настоящая проверка на прочность для искусственного интеллекта проходит не в мастерских, а на производственных линиях. Компания FigureAI провела беспрецедентный десятичасовой эксперимент, в ходе которого гуманоидный робот соревновался с человеком в сортировке посылок. Условия были жесткими: человеку требовались перерывы на отдых, предусмотренные законодательством, в то время как робот работал автономно и непрерывно в течение всего периода. Несмотря на сложность задачи, требующей от машины высокого уровня мелкой моторики, быстрой реакции и элементов логического мышления, результаты оказались крайне близкими.

По итогам 10 часов работы статистика выглядела следующим образом:

Человек отсортировал 12 924 пакета. Робот завершил работу с показателем 12 732 отсортированных пакета.

Средняя разница в скорости выполнения операций составила всего 0,04 секунды. Несмотря на то, что человек в этот раз вышел победителем с минимальным отрывом, создатель FigureAI сделал амбициозное заявление, отметив, что это был последний случай, когда человек превзошел машину в данной дисциплине. Символичным финалом эксперимента стала картина, где после завершения смены человек открыл себе пиво, в то время как робот продолжил работу, не проявляя признаков усталости. Эти события наглядно иллюстрируют, как быстро сокращается разрыв между возможностями человеческого труда и автономными системами, которые уже завтра могут стать привычными помощниками в нашем быту и на рабочих местах.