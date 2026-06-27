«Раковые клетки в плаценте»: Лерчек со слезами на глазах рассказала, как узнала о смертельном диагнозе сразу после родов

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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) шокировала поклонников откровенным признанием.

Свой страшный диагноз она узнала в один из самых уязвимых моментов в жизни любой женщины — сразу после появления на свет ребенка. В новом интервью она рассказала о тайне, которую скрывала от близких, о тяжелейшем лечении и о том, что помогает ей находить силы для борьбы за каждый новый день.

Жизнь популярной блогерши Валерии Чекалиной разделилась на «до» и «после» в тот момент, когда она ожидала услышать лишь поздравления с рождением ребенка. В интервью журналистке Надежде Стрелец Лерчек раскрыла леденящие душу подробности того, как врачи обнаружили у нее онкологическое заболевание. По словам Валерии, из-за осложнений в виде маловодья ей экстренно провели операцию кесарева сечения. Однако настоящим шоком стали не тяжелые роды, а результаты последующих анализов.

«Она (врач — прим. ред.) говорит: «Лера, а ты видела вчера анализ? А на самом деле у нас подозрения на рак, но мы еще перепроверим твой анализ в другой клинике. Пока не переживай»», — поделилась страшными воспоминаниями Чекалина.

Надежда на врачебную ошибку рухнула на следующий день, когда независимая гистология из другой лаборатории подтвердила наихудшие опасения: в плаценте действительно присутствовали раковые клетки. Находясь в состоянии глубокого шока, Лерчек приняла решение не рассказывать о трагедии близким родственникам до окончательного подтверждения. Тайну она доверила только своему возлюбленному Луису Сквиччиарини, рассказав ему о предварительном диагнозе прямо в больничной палате после того, как вернулась в клинику из-за сильных болей в ноге.

Несмотря на пройденные пять курсов химиотерапии и колоссальную физическую усталость, Валерия продолжает бороться и старается тщательно следить за своей внешностью. На обвинения скептиков в том, что она «слишком хорошо выглядит для больной раком», блогер отвечает с достоинством.

«В те моменты, когда мне хорошо, я беру от жизни всё. Потому что я не знаю, сколько мне осталось. Может быть, мне осталось 3 месяца, а может быть 30 лет», — признается Валерия.

Силы для продолжения лечения ей дают ее четверо детей, любимый мужчина и поддержка близких друзей. Блогер честно отметила, что следы болезни можно скрыть косметикой: синяки под глазами замазать, а поредевшие брови и ресницы — аккуратно докрасить.

В этом откровении Лерчек предстала перед аудиторией не как успешная бизнес-вумен с глянцевой картинки, а как настоящий боец, который цепляется за жизнь ради своей большой семьи и верит в силу позитивного настроя.