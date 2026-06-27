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После выхода резонансного интервью Лерчек (Валерии Чекалиной) у Надежды Стрелец, в сети с новой силой вспыхнули споры о реальности ее диагноза.

Приглашенный специалист-онколог подробно разобрал предоставленные блогером медицинские выписки и объяснил, почему масштабная фальсификация с участием десятков врачей из центра имени Блохина — это не более чем конспирологический миф.

В новом полуторачасовом интервью на канале Надежды Стрелец, которое уже стало одним из самых обсуждаемых событий недели, популярный блогер Лерчек впервые подробно и открыто рассказала о своей борьбе с тяжелым онкологическим заболеванием. Чтобы избежать дальнейших спекуляций, в разговоре приняли участие профильные врачи, непосредственно занимающиеся ее лечением. Авторы выпуска подчеркнули, что публикация всех медицинских данных происходит исключительно с письменного согласия самой Валерии, а инициатором откровенного разговора выступила она сама.

Главной интригой выпуска стал прямой вопрос специалисту: можно ли подделать справки о раке ради пиара? Врач-онколог дал исчерпывающий ответ, подтвердив, что предоставленные Валерией бумаги абсолютно достоверны и получены из онкологического центра Блохина — учреждения с безупречной репутацией. Специалист отметил, что теоретически сфабриковать отдельную бумажку можно, однако подделать всю историю болезни в глобальном смысле абсолютно нереально. По словам медика, у Валерии опухолевой тканью поражено значительное количество органов.

В лечебном процессе участвуют как минимум 10 высококвалифицированных врачей-онкологов. В медицинских заключениях фигурируют фамилии реальных специалистов, которые дорожат своей карьерой и репутацией, и никогда бы не пошли на подобный сговор.

Врач также обратил внимание на то, что современная онкология шагнула далеко вперед. Оценивать тяжесть состояния человека исключительно по его внешнему виду в социальных сетях в корне неверно и непрофессионально. Сегодня даже некоторые формы рака на IV стадии успешно контролируются таргетными препаратами в виде таблеток, что позволяет пациентам избегать классической, изнуряющей химиотерапии с полной потерей волос и сохранять привычный, социально активный образ жизни. Несмотря на исчерпывающие доказательства, врач признал: закоренелых любителей теорий заговора даже это интервью вряд ли сможет переубедить. Важно отметить, что часть доходов от рекламы в этом выпуске будет направлена в Фонд Хабенского на помощь людям, столкнувшимся с аналогичной бедой.