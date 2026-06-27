Вологодский губернатор поздравил горожан с праздником

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Мероприятия по случаю дня города проходят сегодня в областной столице

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поздравил сегодня жителей Вологды с Днем города. Мероприятия по случаю Дня города проходят сегодня в областной столице.

«Этот праздник значим для каждого, кто здесь родился, живет, учится или работает, и кто искренне любит Вологду. За годы своей истории город стал символом добросердечия и центром притяжения для множества людей. Благодаря труду, энергии и таланту каждого из вас столица Вологодчины активно развивается и смело смотрит в будущее, сохраняя при этом свое неповторимое обаяние», — говорится в поздравлении.

Георгий Филимонов подчеркнул, что Вологде удается успешно сочетать динамичное развитие и бережное отношение к историческому наследию. В завершение он пожелал городу процветания, стабильности и новых горизонтов, а всем вологжанам — здоровья, счастья, достатка и оптимизма.

«Пусть в каждом доме царят тепло и уют, а на улицах — атмосфера праздника и доброжелательности. С Днём города, дорогие вологжане!» — добавил губернатор.

Праздничные мероприятия в честь 879-летия Вологды проходят сегодня на различных площадках города.