В Вологде в этом году 226 медалистов

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Школьники получили золотую или серебряную медали

В Вологде в этом году 226 школьников стали медалистами – получили золотую или серебряную медаль. Торжественный прием медалистов прошел в школе №41.

«Вы – те таланты, которые будут строить новую Россию. Примените все ваши знания и умения для того, чтобы развиваться самим, развивать свой город, регион и страну. Желаю вам успешного поступления в вузы, в том числе самые престижные в страны. Мы ждем вас в Вологде уже в качестве специалистов в той или иной сфере. Нам нужны ваши светлые головы, энтузиазм, свежий взгляд на решение различных вопросов», – обратился к выпускникам Сергей Жестянников.

Среди награждаемых – золотые и серебряные медалисты, победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников, лауреаты творческих конкурсов и фестивалей, победители спортивных соревнований, показавшие значительные успехи в учебе, и школьники, написавшие единый государственный экзамен на максимальный балл. В этом году количество выдающихся выпускников выросло. В 2025 году школы Вологды окончили 198 медалистов, а в 2026 их количество увеличилось до 226 человек.