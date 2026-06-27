Масштабные рейды проводит Госавтоинспекция в отдельных округах в выходные

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области

Особое внимание будет уделяться основным нарушениям

В усиленном режиме будут работать сотрудники управления Госавтоинспекции в эти выходные. на особом контроле Сокольский, Тотемский, Белозерский, Чагодощенский, Харовский, Череповецкий округа и город Вологда.

Как сообщает региональное управление Госавтоинспекции, сотрудники полиции намерены особое внимание уделять несовершеннолетним, управляющим мототранспортными средствами без прав и необходимых навыков безопасного вождения. Также внимание будет уделяться водителям, управляющим автомобилями в состоянии опьянения.

С начала текущего года на территории региона выявлено более 1700 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Зарегистрировано 61 ДТП с участием мототранспорта, в которых 4 человека погибли, 67 получили травмы различной степени тяжести. Из общего числа происшествий 21 случились с участием несовершеннолетних.