Вологжане могут сняться в клипе Ирины Дубцовой

Съемки пройдут завтра в областном центре

Вологжане смогут принять участие в съемках клипа популярной певицы Ирины Дубцовой, которые пройдут в субботу, 27 июня в областном центре. Как сообщает ИА «Вологда регион», в субботу будет проходить съемка клипа на песню «Вологда».

Клип будут снимать на Кремлевской площади во время исполнения песни. Как ранее сообщал NewsVo, Ирина Дубцова будет хэдлайнером концерта к дню города.

В съемках клипа примут участие вологодский шоу-балет «Фиеста», танцевальный коллектив «LiBpower» Северо-Западного филиала Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина и курсанты Вологодского института права и экономики. Также в итоговый вариант видео могут попасть зрители, которые придут на концерт.