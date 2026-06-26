Вологжане могут сняться в клипе Ирины Дубцовой
Опубликовано
Съемки пройдут завтра в областном центре
Вологжане смогут принять участие в съемках клипа популярной певицы Ирины Дубцовой, которые пройдут в субботу, 27 июня в областном центре. Как сообщает ИА «Вологда регион», в субботу будет проходить съемка клипа на песню «Вологда».
Клип будут снимать на Кремлевской площади во время исполнения песни. Как ранее сообщал NewsVo, Ирина Дубцова будет хэдлайнером концерта к дню города.
В съемках клипа примут участие вологодский шоу-балет «Фиеста», танцевальный коллектив «LiBpower» Северо-Западного филиала Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина и курсанты Вологодского института права и экономики. Также в итоговый вариант видео могут попасть зрители, которые придут на концерт.
Материалы по теме
«Больше разжижать мозги»: Яна Поплавская заступилась за гражданский брак «угрозу нацбезопасности» РФ и призвала к «охоте на эскортниц»