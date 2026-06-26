В Вологде завтра изменятся 14 маршрутов общественного транспорта
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Изменения маршрутов связаны с ограничениями движения в центре города
В Вологде в субботу, 27 июня, изменятся 14 маршрутов общественного транспорта из-за ограничений в центре города, связанных с празднованием Дня города и Дня молодежи.
Как ранее сообщал NewsVo, в субботу с 06:00 до 23:30 27 июня движение будет запрещено по проспекту Победы на участке от улицы Мальцева до улицы Мира, по улице Мира на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Козлёнской, по улице Сергея Орлова на участке от дома № 4 до Кремлевской площади, по Торговой площади, по улице Батюшкова от улицы Благовещенской до проспекта Победы.
По данным пресс-службы администрации города, на время действия ограничений ряд автобусов поедет по измененным маршрутам.
- маршрут № 4 направлении остановки «Дальняя» проследует по улицам Мира – Октябрьская – Герцена – Марии Ульяновой – Лермонтова – Сергея Орлова – Чернышевского. В направлении остановки «Новаторов» по улицам Чернышевского – Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козленская – Предтеченская – Герцена – Октябрьская – Мальцева;
- маршруты №№ 4В, 14, 23 и 28 в обоих направлениях проследуют по улицам Чернышевского – Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой– Козленская – Предтеченская – Герцена – Мира;
- маршрут № 7 в направлении остановки «Берег» проследует по улицам Мира – Октябрьская – Мальцева – проспект Победы. В направлении остановки «Евковская» – по улицам проспект Победы – Мальцева – Октябрьская – Мира;
- маршрут № 8 в обоих направлениях проследует по улицам Чернышевского – Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козленская – Предтеченская – Герцена – Октябрьская – Мальцева – проспект Победы;
- маршрут № 9 в направлении остановки «Архангельская» проследует по улицам Чернышевского – Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козленская – Предтеченская – Герцена – Октябрьская. В направлении остановки «Доронино» – по улицам Герцена – Марии Ульяновой – Лермонтова – Сергея Орлова – Чернышевского;
- маршрут № 11 в направлении остановки «Ботанический сад»: Мира – Октябрьская (остановка «ТЮЗ») – Мальцева (левый поворот на Проспект победы временно разрешен) проспект Победы. В направлении остановки «Осаново» – по улицам проспект Победы – Мальцева – Октябрьская – Мира;
- маршрут № 16 в обоих направлениях проследует по улицам Чернышевского – Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козленская – Предтеченская – Герцена – Октябрьская – Мальцева – проспект Победы;
- маршрут № 22 в обоих направлениях проследует по улицам Чернышевского – Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козленская – Предтеченская – Герцена – Октябрьская;
- маршрут № 27 в направлении остановки «Берег» проследует по улицам Герцена – Октябрьская – Мальцева – Проспект победы. В направлении остановки «6 мкр» – проспект Победы – Мальцева – Октябрьская – Герцена;
- маршрут № 36 в направлении остановки «Аэропорт» проследует по улицам Герцена – Предтеченская – Козленская – Марии Ульяновой – Лермонтова – Сергея Орлова – Чернышевского;
- маршрут № 42 в обоих направлениях проследует по улицам Чернышевского – Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козленская – Предтеченская – Герцена – Октябрьская.