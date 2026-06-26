В Вологде завтра изменятся 14 маршрутов общественного транспорта

Изменения маршрутов связаны с ограничениями движения в центре города

В Вологде в субботу, 27 июня, изменятся 14 маршрутов общественного транспорта из-за ограничений в центре города, связанных с празднованием Дня города и Дня молодежи.

Как ранее сообщал NewsVo, в субботу с 06:00 до 23:30 27 июня движение будет запрещено по проспекту Победы на участке от улицы Мальцева до улицы Мира, по улице Мира на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Козлёнской, по улице Сергея Орлова на участке от дома № 4 до Кремлевской площади, по Торговой площади, по улице Батюшкова от улицы Благовещенской до проспекта Победы.

По данным пресс-службы администрации города, на время действия ограничений ряд автобусов поедет по измененным маршрутам.