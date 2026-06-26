Вологжанин получил 15 лет «строгача» за педофилию

Источник фото: Пресс-служба судов Вологодской области приговор

Всего в списке потерпевших – 16 юных вологжанок

В Вологде вынесен приговор 35-летнему вологжанину, который обвинялся по четырем статьям УК, которые предусматривают наказание за преступления сексуального характера в отношении малолетних. Всего в списке потерпевших – 16 девочек в возрасте от 9 до 16 лет.

Как было установлено в ходе следствия, с 2017 по 2023 годы мужчина знакомился с потерпевшими (через интернет и лично), и совершал с ними развратные действия. Также он рассылал потерпевшим в соцсетях порнографические фотографии, а с одной из потерпевших изготовил порно-видео.

«На протяжении всего производства по делу, мужчина всячески пытался уйти от ответственности: симулировал психическое заболевание, невменяемость, не реагировал на вопросы, причинял себе увечья, чем препятствовал судебному разбирательству», - рассказали в пресс-службе судов области.

Тем не менее, комплексная судебная психиатрическая экспертиза установила, что подсудимый психически здоров и симулирует наличие у себя заболеваний.

Вологодским областным судом мужчина приговорен к 15 годам строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 4 800 000 рублей.