На Вологодчине вводятся новые меры поддержки семьям, переезжающим в регион

Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова

Меры поддержки введены с 1 июня

В Вологодской области вводятся новые меры поддержки семьям, которые переезжают в регион для работы и рождения детей. Как уточнил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, меры поддержки вводятся с 1 июня по региональной программе «Семья – оплот Русского севера».

В частности, семьи могут получить 125 тыс. рублей при рождении с июня по декабрь 2026 года второго ребенка в семье, прибывшей из другого региона для трудоустройства по направлению службы занятости или предпринимательства.

Также семье выплатят 361,53 тыс. рублей при переезде в Вологодскую область для постоянного проживания, работы по направлению службы занятости и в случае рождения ребенка, который получает вологодскую регистрацию.

«Об этой поддержке заявлял на Петербургском международном экономическом форуме. Меры работают, можно пользоваться. Кроме того, молодым мамам до 25 лет выплачиваем по 100 тыс. рублей при рождении первенца. Вологодская прописка при этом не важна», - уточнил глава региона.

По словам Филимонова, часть выплат можно оформить из дома на портале Госуслуг.