Вологодские синоптики рассказали о погоде в заключительные дни июня

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

С запада на территорию региона заходит антициклон

Заключительные дни первого летнего месяца обещают стать теплее нормы на 2-3 градуса. Уже сегодня с запада на территорию Вологодской области постепенно заходит антициклон, благодаря которому температура воздуха будет постепенно повышаться. Если сегодня максимальная температура воздуха составит до +20 градусов, то уже завтра будет примерно на 2 градуса теплее. Правда, не исключена вероятность кратковременного дождя.

«В воскресенье на фоне усиления антициклона с юго-запада существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы 4-9 градусов тепла, местами возможен туман, днем от +22 до +25 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В начале следующей недели среднесуточная температура воздуха будет превышать норму примерно на 2-3 градуса.