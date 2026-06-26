На 80-м году жизни скончался Вячеслав Позгалев

Позгалев 15 лет был губернатором Вологодской области

На 80-м году жизни скончался бывший губернатор области Вячеслав Позгалев. Информация о смерти Вячеслава Позгалева появилась на его странице в соцсетях. По данным вологодских Telegram-каналов, Позгалев скончался накануне в 21:00 в одной из больниц Москвы.

Позгалев родился 15 ноября 1946 года в КНДР в семье военнослужащих. После окончания Ленинградского электротехнического института работал инженером-технологом на Череповецком металлургическом комбинате, где завершил карьеру в должности заместителя генерального директора по социальным вопросам.

В 1991 году стал мэром Череповца, а в 1996 году назначен исполняющим обязанности главы администрации Вологодской области.

В октябре того же года был избран губернатором Вологодской области. На этом посту проработал до 2011 года, когда его сменил Олег Кувшинников.

С 2011 года на протяжении пяти лет был депутатом Госдумы от Вологодской области.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.