Бизнес помог построить новую площадку в детском саду «Медвежонок» Вологды

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды площадка

Особое внимание уделено инклюзивности площадки

В детском саду №111 «Медвежонок» появилась новая детская площадка, Объект построен при финансовой поддержке ПАО Сбербанк.

«Это не последний подобный проект, который реализуется в нашем городе. Хочу обратиться ко всем инвесторам, кто готов и желает участвовать в создании прекрасных и добрых дел: мы открыты для сотрудничества. Активное участие в благоустройстве принимают и представители частного бизнеса, реализуются проекты по программе «Народный бюджет ТОС», в том числе обустроены веранды и детские площадки. Однако нам нужно больше вовлечения в такие значимые инициативы», — рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

На площадке установлены современные и безопасные архитектурные формы, уложено резиновое покрытие. Особое внимание было уделено инклюзивности площадки. Она полностью соответствует потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья.

На территории детского сада есть игровое оборудование, но комплексной, современной площадки, отвечающей потребностям всех детей, не хватало. Новое пространство предоставило дополнительные возможности для комфортного и содержательного времяпрепровождения.

Детский сад компенсирующего вида № 111 «Медвежонок» функционирует в Вологде с 1983 года. В настоящее время в нем воспитываются 155 малышей. Детский сад специализируется на работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности. С воспитанниками работают 70 высококвалифицированных педагогов.