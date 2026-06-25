Эти настройки спасут ваш телефон от тотальной прослушки

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Большой брат в кармане: рубим хвосты маркетологам и отключаем скрытые микрофоны

Наверняка замечали такую странность: стоит только обсудить с соседом цены на рассаду или прицениться к новым саженцам, как телефон тут же начинает заваливать рекламой теплиц и удобрений. Никакой магии или совпадений здесь нет, просто наши любимые карманные гаджеты постоянно греют уши. Эту лавочку можно и нужно прикрывать, причем делать это стоит довольно нестандартными, но стопроцентно рабочими методами.

Первое, куда стоит заглянуть — это скрытые разрешения абсолютно неочевидных системных приложений. Мы все привыкли отключать доступ к микрофону у мессенджеров или соцсетей, но настоящие шпионы часто кроются в безобидных программках вроде калькулятора, фонарика или компаса. Если зайти в настройки приватности и отобрать у них право на запись звука, смартфон не только перестанет сливать ваши дачные секреты маркетологам, но и заметно сэкономит заряд батареи.

Еще один удивительный, но мощный лайфхак прячется в скрытом меню для разработчиков. Если активировать этот режим многократным нажатием на номер сборки в настройках телефона, в системе появится секретная кнопка отключения всех датчиков — «Sensors Off». Выносите ее в шторку уведомлений, делаете один тап, и аппарат моментально слепнет и глохнет, обрубая любой доступ к камере и микрофону на глухом аппаратном уровне.

Ну и нельзя забывать про встроенных голосовых ассистентов, которые сутками напролет ждут заветной фразы активации. Чтобы откликнуться вовремя, они вынуждены анализировать фоновый шум нон-стоп. Обязательно покопайтесь в настройках гугл-аккаунта и отключите историю голосового управления вместе с активацией по голосу. Да, теперь для поиска придется нажимать кнопку на экране ручками.