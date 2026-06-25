Подводные серверы и обход санкций: Малайзия становится ИИ-хабом на фоне глобального климатического кризиса дата-центров

Сервер

Азиатские страны стремительно превращаются в новую Кремниевую долину для обучения нейросетей, привлекая гигантские инвестиции и внедряя технологии подводного охлаждения серверов.

Малайзия делает серьезную заявку на абсолютное лидерство в сфере высоких технологий, запуская строительство передового центра обработки данных мощностью 65 мегаватт в Киберджайе — городе, который носит титул местной Кремниевой долины. В проект, реализуемый на условиях государственно-частного партнерства, инвестировано порядка 590 миллионов долларов. Главной технологической фишкой объекта станет система полного иммерсионного охлаждения: серверные стойки будут буквально затоплены специальной жидкостью, отводящей тепло. Такой нестандартный подход радикально повышает энергоэффективность оборудования и идеально вписывается в концепцию развития умной цифровой инфраструктуры штата Селангор. Параллельно с возведением стен власти планируют ежегодно выпускать сотни высококлассных инженеров для работы с облачными вычислениями и создать мощный национальный центр компетенций в сфере искусственного разума.

Стремительный перенос технологических мощностей в Юго-Восточную Азию продиктован не только дешевой электроэнергией, но и жесткой геополитикой. Китайские IT-гиганты, такие как ByteDance и Alibaba, нашли в лице Малайзии и Сингапура идеальную тихую гавань. Из-за суровых экспортных ограничений со стороны США доступ к передовым американским ускорителям вычислений на территории КНР практически закрыт. Изящным выходом из ситуации стало развертывание инфраструктуры за рубежом. Обучая свои новейшие большие языковые модели в азиатских дата-центрах, китайские корпорации успешно обходят санкционные барьеры и продолжают технологическую гонку.

Однако этот цифровой бум рискует разбиться о суровую реальность климатических изменений. Согласно свежему исследованию аналитической компании First Street, кровеносная система мирового интернета находится в серьезной опасности. Эксперты детально проанализировали около сотни крупнейших рынков дата-центров и пришли к пугающему выводу: почти восемьдесят процентов мировых вычислительных мощностей сегодня подвержены острым климатическим угрозам, включая разрушительные наводнения, лесные пожары и ураганы. Ситуация усугубляется хроническими факторами: более половины всех объектов регулярно страдают от аномальной жары и дефицита водных ресурсов, что критически бьет по системам охлаждения.

Самым тревожным открытием аналитиков стал необъяснимый географический парадокс. Вместо того чтобы уводить инфраструктуру в безопасные и прохладные локации вроде финского Хельсинки, технологические гиганты упорно продолжают наращивать мощности в самых рискованных зонах. Американская Северная Вирджиния, французский Марсель и малайзийский Джохор бьют рекорды по инвестициям, несмотря на максимальные климатические угрозы. Экономисты подчеркивают, что выбор локации определяет операционные расходы на десятилетия вперед, но корпорации все еще ослеплены жаждой масштабирования. Игнорирование рисков удорожания страховки, сложного ремонта и вынужденных простоев приводит к тому, что локальный климатический удар по одному дата-центру может в любой момент обернуться глобальным коллапсом сервисов для миллионов пользователей по всему миру.