Росстандарт запретил продажу вологодских троллейбусов

Источник фото: Сайт Росстандарта

Причиной стали сразу несколько возгораний троллейбусов

Росстандарт запретил продажу троллейбусов «Авангард» и «Сириус» вологодской компании АО «Транс-Альфа». Причиной стали возгорания машин, зафиксированные сразу в нескольких городах. В частности, как ранее сообщал NewsVo, в Калининграде вологодский троллейбус загорелся прямо на ходу с полностью был уничтожен огнем. По счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал.

«В представленных материалах содержалась информация о несоответствии требований конструкции транспортного средства (троллейбус) обязательным требованиям, в частности, полюса аккумуляторной батареи не защищены от короткого замыкания, аварийный люк установлен на крыше и др.», - сообщается на сайте ведомства.

В ходе проведенной внеплановой проверки Росстандартом выявлены многочисленные документарные нарушения, послужившие причиной принятия данного решения. Также ведомством выдан ряд предписаний изготовителю транспортных средств «Авангард» - АО «Транс-Альфа».

Теперь АО «Транс-Альфа» обязан для начала отозвать уже проданные троллейбусы «Авангард» и «Сириус», приостановить их дальнейшую продажу и далее устранить все возникшие нарушения.