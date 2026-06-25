Синоптики рассказали, когда вернется теплая погода

погода

В ближайшие дни температура будет ниже климатической нормы

Погода в ближайшие дни будет определяться тыловой частью североатлантического циклона, который принес прохладную для конца июня погоду вместе с кратковременными дождями. Температура воздуха сегодня в Вологде не поднимется выше отметки в +16 градусов. Ожидаются небольшие дожди.

В пятницу будет немного теплее, но окончательно погода вернется в климатические рамки в воскресенье, когда столбики термометров в Вологодской области поднимутся до отметки в +25 градусов.