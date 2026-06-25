В Вологодской области ликвидируют «белые пятна» на федеральных трассах

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания

В регионе ведется работа по обеспечению связью населенных пунктов

На 66-й сессии Законодательного собрания министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина представила доклад о ходе цифровой трансформации в регионе.

Министр подчеркнула, что достижение технологического суверенитета, повышение доступности интернета и развитие электронных сервисов остаются ключевыми задачами.

«В регионе ведется масштабная работа по обеспечению связью населенных пунктов. Сейчас реализуются три крупных проекта, в их числе «Устранение цифрового неравенства». В рамках него сеть охватит 26 сел и деревень с населением от 100 до 1000 человек. Перечень территорий определяется ежегодно по итогам народного голосования. В этом году связь появится в населенных пунктах Бабаевского, Тотемского, Междуреченского, Кадуйского и других округов, - рассказала Анастасия Ильина.

Особое внимание уделяется ликвидации «белых пятен» на федеральных трассах. В ближайшие два года мобильные сети покроют участки дорог М-8, А-119, А-114 и А-215. Установка новых вышек обеспечит сигналом не только автомагистрали, но и прилегающие населенные пункты.

Еще один приоритет – цифровизация социально значимых сервисов. К концу 2026 года в электронный формат будут переведены все 360 востребованных услуг. На Госуслугах они сгруппированы по жизненным ситуациям: от рождения ребенка до переезда в село. Большинство мер поддержки, предусмотренных для участников СВО и членов их семей, уже перешли в электронный вид.

Активно внедряются цифровые решения и в региональном здравоохранении. С начала 2026 года к врачам через Госуслуги записались 1,2 млн человек, тогда как привычную регистратуру выбрали меньше полумиллиона вологжан. В медицине активно используется ИИ: нейросети анализируют медицинские снимки, помогая врачам принимать верные решения.

В мессенджере МАКС становятся популярны чат-боты обратной связи. «Вологодской городовой» помогает решать вопросы благоустройства, «ЗаБезопасность35» и «СТОПНаркотики35» принимают сообщения о правонарушениях, а «Приезжай на Вологодчину» консультируют приезжих по трудоустройству.

Среди других реализованных проектов – интерактивная карта с точками общедоступного вай-фая, карта мест расположения памятников и воинских захоронений участников Великой Отечественной войны, туристический портал с 1,5 тысячами объектов сервиса и достопримечательностей, цифровой календарь спортивных и культурных событий.