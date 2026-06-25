Весь центр Вологды закроют для транспорта в субботу

Также изменится ряд маршрутов общественного транспорта

В субботу в Вологде будет перекрыта для движения вся центральная часть города. 27 июня областной центр отметит сразу два праздника – День города и День молодежи. Вологжан ждет масштабная праздничная программа на Кремлевской площади и проспекте Победы, а также ярмарка на улице Батюшкова.

С 06:00 26 июня до 06.00 27 июня будет запрещена стоянка на парковке со стороны улицы Батюшкова у городского рынка. С 23:00 26 июня до 23:30 27 июня стоянка будет запрещена на проспекте Победы на участке от улицы Мальцева до улицы Мира, на улице Мира на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Козлёнской, на улице Сергея Орлова на участке от дома № 4 до Кремлевской площади, на Торговой площади, на улице Батюшкова от улицы Благовещенской до проспекта Победы.

27 июня с 06:00 до 23:30 движение будет запрещено:

по проспекту Победы на участке от улицы Мальцева до улицы Мира;

по улице Мира на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Козлёнской;

по улице Сергея Орлова на участке от дома № 4 до Кремлевской площади;

по Торговой площади;

по улице Батюшкова от улицы Благовещенской до проспекта Победы.

Также 27 июня изменится ряд маршрутов общественного транспорта. Обновленное расписание будет опубликовано дополнительно.