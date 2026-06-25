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Студенты смогут также претендовать на 1 млн рублей

Вологодских студентов будут привлекать на работу в сельские школы. В регионе продолжают расширять условия поддержки молодых специалистов при трудоустройстве в образовательные организации.

«Недавно включили в перечень получателей двух единовременных выплат студентов вузов, которые обучаются по иным специальностям, не менее чем за три года успешно прошли промежуточную аттестацию и совмещают учёбу с работой в школах. Теперь студенты могут претендовать и на единовременную выплату в размере один миллион рублей – средства предоставляем при трудоустройстве на должность «учитель» в сельские школы в рамках нашей программы «Земский специалист», – пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Изменения в соответствующие законодательные акты внесены на 66-й сессии Законодательного собрания Вологодской области. Всего на сессии было рассмотрено 27 вопросов. Депутаты утвердили 22 закона, из них девять инициированы губернатором области, один внесён главой региона совместно с прокурором Вологодской области.