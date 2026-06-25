На Вологодчине ужесточили наказание за несвоевременную уборку дворов

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания

Только за 1 квартал этого года поступило более 130 жалоб на некачественную уборку дворов

Вологодские парламентарии в ходе 66-й сессии ЗСО приняли поправки в закон «Об административных правонарушениях в Вологодской области».

Как отметил председатель Законодательного собрания области Роман Заварин, все соответствующие нормы и сроки уборки указаны в Едином региональном стандарте, который был утвержден постановлением правительства области в 2024 году. При этом лица, ответственные за содержание дворовых территорий, зачастую нарушают требования. Только за 1 квартал этого года поступило более 130 жалоб граждан, связанных с ненадлежащей уборкой дворовых территорий.

«Все эти вопросы регулярно детально разбираются на оперативном совещании при губернаторе Георгии Филимонове, на одном из которых глава региона поручил усилить административную ответственность для безответственных лиц и организаций», - рассказал Роман Заварин.

Принятыми поправками нарушение требований к уборке придомовых территорий выделено в отдельный состав правонарушения и установлены штрафы: для граждан штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тысяч, для юридических от 30 до 60 тысяч рублей».

За повторное нарушение предусмотрены еще более серьезные санкции. Для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц до 50 тыс., для юридических лиц – до 100 тыс. рублей.