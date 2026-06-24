Вологодские депутаты подводят итоги работы пятилетнего созыва

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области

Итоги работы подведены на заключительной плановой сессии

В среду. 24 июня состоялась заключительная плановая сессия текущего созыва Законодательного собрания. По ее завершению председатель парламента Роман Заварин озвучил результаты пятилетнего периода работы парламентариев. Главные тенденции - непрерывный диалог с гражданами и создание условий для благоприятной жизни вологжан.

«Существенно выросла динамика законодательного процесса. События в стране вынуждали нас оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. С 2022 года мы приняли целый комплекс законов, направленный на защиту прав участников СВО. Создавались условия для повышения инвестиционной привлекательности региона, были выработаны меры по борьбе с алкоголизацией общества, направленные на защиту жизни и здоровья наших земляков», - рассказал спикер ЗСО.

Всего же в текущем созыве состоялось 66 сессий, проведено 1171 заседание постоянных комитетов, рассмотрено 1915 вопросов, принято 1245 законов области. Для сравнения, предыдущим созывом было поддержано на 300 законов меньше.

«За пять лет принято 263 социально значимых закона области. В основном они были направлены на установление или продление мер социальной поддержки, защиту участников специальной военной операции, решение вопросов кадрового обеспечения сфер образования и здравоохранения», - продолжил Роман Заварин.

Также решением депутатов многодетные семьи были освобождены от уплаты транспортного налога в отношении легкового автомобиля мощностью до 150 л.с.; увеличен с 33 до 36,5 кв.м. норматив площади жилья, исходя из которого, рассчитывается сумма «жилищного сертификата» для детей-сирот; установлено ограничение розничной продажи моторного топлива несовершеннолетним (с исключением); введен запрет нахождения детей в возрасте до 14 лет на водных объектах без сопровождения родителей или лиц их замещающих.

Важной частью депутатской деятельности остается работа с обращениями граждан. В текущем созыве парламентариям поступило свыше 21 тыс. обращений. Почти 3 тыс. вопросов решены положительно, больше 17 тыс. заявителей получили разъяснения. Остальные обращения переданы в соответствующие ведомства или находятся на рассмотрении.

По словам Романа Заварина, работа текущего созыва на данный момент не заканчивается: депутаты продолжат работу в своих округах.