Как перестать накручивать себя: 4 профессиональные техники от психологов вместо банальных цитат из интернета

Источник фото: Роза Александрова Небо Череповец

Почему совет «просто не волнуйся» не работает и как реально помочь своей психике

Все мы видели эту красивую картинку с логичной схемой:

«Проблема решаема? Да — не волнуйся. Нет — не волнуйся».

В теории это гениально. На практике, когда ты лежишь в три часа ночи и прокручиваешь в голове худшие сценарии завтрашнего дня, эта схема только усугубляет ситуацию.

Человек — не робот, и у нас нет тумблера, отключающего эмоции. Наш мозг эволюционно заточен на поиск опасности: он стремится предсказывать неприятности, чтобы нас защитить. Но в современном мире этот древний механизм часто дает сбой, и мы тратим колоссальное количество энергии на обслуживание страхов, которые никогда не сбудутся.

Давайте разберем, как профессионально и экологично вывести себя из режима «накрути себя до максимума», не пытаясь просто «запретить» себе чувствовать.

Проведите аудит тревоги (Круг контроля)

Когда накрывает паника, тревога кажется огромным бесформенным облаком. Задача номер один — придать ей форму. Задайте себе вопросы:

Что конкретно меня сейчас пугает? (Назовите это вслух или запишите).

Находится ли это в моей зоне контроля? Световой день идет на убыль, цены растут, люди ведут себя не так, как мы ожидаем — это вне нашего контроля. Переживать об этом — все равно что пытаться силой мысли остановить дождь. Если проблема в этой зоне — мы можем только адаптироваться.

Если проблема в зоне вашего контроля, задайте следующий вопрос:

Если проблема в зоне вашего контроля, задайте следующий вопрос: Каким будет мой первый шаг для ее решения прямо сейчас? Мозг успокаивается, как только у него появляется четкий план действий, пусть даже самый крошечный.

Техника «Отложенная тревога»

Запрещать себе волноваться вредно — эмоция все равно прорвется, но позже и сильнее (эффект сжатой пружины). Вместо этого используйте метод из когнитивно-поведенческой терапии.

Выделите себе «лимит на панику». Например, скажите себе:

«Я буду тревожиться об этом ровно 15 минут, с 18:00 до 18:15».

Если тревожная мысль пришла в обед, скажите ей:

«Я подумаю об этом вечером».

В назначенное время сядьте и честно бойтесь, выписывайте страхи на бумагу. Практика показывает, что к моменту «официальной тревоги» накал страстей снижается вдвое, а мозг понимает, что вы им управляете, а не наоборот.

Декатастрофизация

Тревожный мозг всегда рисует финал в стиле голливудского фильма-катастрофы. Доведите этот страх до абсурда, задав себе вопрос: «И что тогда?» — Я провалю этот проект. — И что тогда? — Меня уволят. — И что тогда? — Я буду искать новую работу. Как правило, на 4-5 вопросе «и что тогда?» выясняется, что мир не рухнет, вы не окажетесь на улице, и у вас есть внутренние ресурсы справиться с последствиями. Фатализм уходит, остается решаемая задача.

Терапия моментом: химия спокойствия

Если вы не можете перенести август на ноябрь или отменить неизбежное событие, единственный способ снизить уровень кортизола (гормона стресса) — переключить мозг на органы чувств. Это называется заземлением.

Счастье и спокойствие — это не отсутствие проблем. Это физиологическая способность замечать хорошее в моменте «здесь и сейчас». Выйдите на улицу и сфокусируйтесь на том, как ощущается теплый ветер. Съешьте любимое мороженое, концентрируясь на его вкусе, а не на чувстве вины за калории. Погладьте кота — доказано, что тактильный контакт с животными мощнейшим образом стимулирует выработку окситоцина (гормона привязанности и спокойствия), который работает как природный антидепрессант.

Выбирайте не сливать энергию в черную дыру гипотетического будущего. Выбирайте радоваться тому, что абсолютно реально прямо сейчас. Лету. Солнцу. Близким людям. И котикам.

И конечно же, если чувствуете, что ничего не помогает - обращайтесь к врачу.