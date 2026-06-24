В центре Вологды планируют отремонтировать еще две улицы

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Аукцион по поиску подрядчика уже объявлен

В центре Вологде планируют отремонтировать улицы Лермонтова и Сергея Орлова. Аукцион по поиску подрядчика объявлен МКУ «Управление капительного строительства и ремонта». Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 103 млн рублей.

Подрядчик должен обновить дорожное покрытие на улице Лермонтова от улицы Ленина до Рыбнорядного моста, а также на улице Сергея Орлова от дома №3а до улицы Лермонтова, сообщает РБК Вологда . Безопасность дорожного движения на время проведения ремонтных работ возложена на подрядчика.

Контракт также предусматривает привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства в объёме не менее 20% от общей стоимости работ.