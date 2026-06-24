Уникальная лаборатория открылась в Вологодской ГМХА

Источник фото: Пресс-центр Вологодской ГМХА

Сообщается, что лаборатория станет центром научных исследований

Уникальная лаборатория пищевых технологий открылась в Вологодской ГМХА. Предполагается, появление новой лаборатории станет стратегическим шагом в развитии академии. На создание лаборатории выделен грант в размере 30 млн рублей на формирование учебной, производственной и социальной инфраструктуры.

«Открытие лаборатории в Вологодской ГМХА - это важный шаг в развитие нашей научно-исследовательской инфраструктуры. Главная цель этого пространства — создать все условия для молодых ученых. Здесь будут развиваться перспективные научные направления, защищаться профильные диссертации и вестись активная профориентационная работа. Лаборатория усилит позиции академии как научного центра и станет точкой притяжения для талантливой молодежи», - заявила министр образования Вологодской области Екатерина Целикова.

Новая лаборатория объединяет два специализированных подразделения: отдел моделирования обогащенных молочных продуктов и отдел исследования молочной сыворотки. С помощью универсального двухмодульного спектрометра стоимостью более 11 млн рублей можно будет определять практически все показатели состава пищевых продуктов без сложной пробоподготовки. Достаточно поместить образец — будь то сметана, сухое молоко или растительное масло — и прибор в режиме реального времени выдаст полный анализ состава.

Помимо флагманских приборов, лаборатория получила целый комплекс современного оборудования.