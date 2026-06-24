Новости

Вологодский травмпункт снова заработал в круглосуточном режиме

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
минздрав Травмпункт

Ранее он работал только по вечерам и ночью


Травмпункт в Вологде вновь начала работать круглосуточно. Он располагается в хирургическом корпусе на Советском проспекте, 63, 1-й этаж.

Как сообщает региональный Минздрав, ранее травмпункт работал в здании только вечером и по ночам, в выходные и праздничные дни. Теперь его работа переведена на режим 24/7. При этом сохраняется работа кабинетов травматолога в поликлиниках по месту жительства в часы их работы.

«Временный переезд пункта был связан с масштабным капитальным ремонтом главного корпуса больницы № 1. Работы ведутся в рамках программы модернизации и продлятся до конца 2026 года. Кроме того, отремонтируют травматологический пункт», - говорится в сообщении.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Вологжанина отправили в колонию за жестокое избиение иностранца
В Вологодской области разрешили заправлять топливо в канистры
Вологодские футбольные клубы оштрафованы за «неподобающее поведение»