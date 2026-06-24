Вологодский травмпункт снова заработал в круглосуточном режиме

Ранее он работал только по вечерам и ночью

Травмпункт в Вологде вновь начала работать круглосуточно. Он располагается в хирургическом корпусе на Советском проспекте, 63, 1-й этаж.

Как сообщает региональный Минздрав, ранее травмпункт работал в здании только вечером и по ночам, в выходные и праздничные дни. Теперь его работа переведена на режим 24/7. При этом сохраняется работа кабинетов травматолога в поликлиниках по месту жительства в часы их работы.

«Временный переезд пункта был связан с масштабным капитальным ремонтом главного корпуса больницы № 1. Работы ведутся в рамках программы модернизации и продлятся до конца 2026 года. Кроме того, отремонтируют травматологический пункт», - говорится в сообщении.