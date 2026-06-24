В Вологодской области разрешили заправлять топливо в канистры

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Ранее на ряде заправок был введен запрет на заправку топлива в канистры

На АЗС Вологодской области теперь можно заправлять топливо в канистры. По словам губернатора региона Георгия Филимонова, по состоянию на сегодняшний день наполнить специализированную ёмкость можно на заправках:

ООО «Энтиком-инвест» и «Ресурс Ойл» — не более 10 л топлива в канистры;

ПАО «Татнефть» – продолжают отпускать бензин, ограничение на топливо АИ-95 «в одни руки» — до 30 л., в том числе в канистры;

Uwell — без ограничений;

других несетевых АЗС.

По словам главы региона, металлические и пластиковые ёмкости для топлива должны быть отмечены заводской маркировкой.

«Прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, не создавать ажиотаж искусственно и не злоупотреблять заправкой топлива в канистры. Вновь подчёркиваю — дефицита бензина в регионе нет», - уточнил Филимонов.

Как считают федеральные Telegram-каналы, это грамотное решение – отказаться от тотального запрета на заправки в канистры, чтобы дать людям возможность их наполнять, но в строго определенных точках. Это позволит избежать очередей для тех, кому лить в бак, но при этом дает возможность, кому очень нужно, заполнить канистры.