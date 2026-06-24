Вологжане выбрали для благоустройства территорию вдоль реки Содемы

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

Подведены итоги голосования программы «Формирование комфортной городской среды»

Вологжане выбрали для благоустройства в 2027 году территорию вокруг реки Содемы. Таковы итоги голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в голосовании приняли участие свыше 42 000 вологжан.

«В следующем году по программе «ФКГС» будет благоустроена территория вдоль реки Содемы от улицы Ярославской до Окружного шоссе. За этот вариант проголосовали более 13 тыс. человек. Сейчас наша задача оперативно подготовить всю необходимую документацию на основе эскизного дизайн-проекта, за который проголосовали жители. В благоустройстве также планирует принять участие социально-ответственный бизнес», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

На территории вдоль реки Содемы будут организованы пешеходные дорожки, установят освещение, скамейки, урны и навигационные стенды.

Территория парка Мира в голосовании заняла лишь второе место. За нее высказались порядка 12 тысяч человек. Также вологжане голосовали за сквер героев СВО, вторую очередь благоустройства Ковыринского сада и Фрязиновский парк.