Основные мероприятия в День молодежи пройдут в Вологде на проспекте Победы

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Там в течение дня пройдет фестиваль «Твоя молодость»

В Вологде 27 июня пройдут сразу два праздника – День города и День молодежи. Основные мероприятия ко Дню молодежи состоятся на проспекте Победы, где городские власти организуют фестиваль «Твоя молодость».

Концертная программа начнется в 11:00 выступлением выпускников школы диджеинга Dj TSATI и Dj Haz. Торжественное открытие Дня молодежи состоится в 13:00. Для вологжан выступят SWEET JAM, Юра Гаврилов, КУКСА И DITSATI, PHLP и HEART FLAME

Также до 20.00 на проспекте Победы будут работать интерактивные площадки «Юнармии», мастер-классы по кружевоплетению и украшению одежды, спортивные площадки от клубов «Динамо» и «Чеваката», обучающие площадки по добровольчеству, фотозоны и др. Отдельная площадка будут посвящена ретро и тюнингованным автомобилям, будет представлено порядка 40 интересных модификаций машин.

Также молодые предприниматели смогут представить свои товары. На этой же площадке будет работать Детская финансовая ярмарка, где дети и подростки смогут продать сувениры, сделанные своими руками. Еще одна локация на бульваре будет отдана под ярмарку современного искусства «Мост», где свои работы представят молодые художники.

В 14.00 на бульваре начнется шоу силачей. Атлеты продемонстрируют трюки на грани человеческих возможностей.