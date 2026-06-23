В Вологде так и не смогли благоустроить общественный пляж

Источник фото: МЧС России по Вологодской области пляж

Тем временем в Череповце шесть официально открытых пляжей

В областном центре в этом сезоне не смогли обустроить общественный пляж. Ближайший от города официальный пляж находится в поселке Федотово Вологодского округа.

Как сообщает региональное управление МЧС, на данный момент в регионе существует 14 официально открытых пляжей, из которых четыре находятся на территории детских оздоровительных лагерей.

«Безопасно купаться можно в Белозерском (1 пляж), Великоустюгском (1 пляж), Вологодском (1 пляж), Вытегорском (1 пляж) округах и в Череповце (6 пляжей)», - говорится в сообщении.

В областном центре официально пляжа нет. На городской пляж в парке Мира декларация не подавалась, поэтому купаться там не безопасно. Ближайший от Вологды официальный пляж находится в поселке Федотово, что в 60 км от областной столицы.

По данным ведомства, только с начала лета на водоемах региона произошло 6 происшествий, в которых утонули 5 человек, трое из них купались в необорудованном для этого месте.