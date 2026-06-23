В Вологодской области в 2027 году благоустроят 9 общественных пространств

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды благоустройство

Подведены итоги Всероссийского голосования по отбору общественных территорий для благоустройства

В Вологодской области в 2027 году планируется благоустроить девять общественных пространств. Озвучены итоги всероссийского голосования по отбору общественных территорий для благоустройства.

«Почти 110 тысяч вологжан отдали свои голоса за приоритетные для благоустройства общественные пространства. Вместе с земляками определили, какие территории преобразим при федеральной поддержке в следующем году. Наибольшую поддержку жителей получили девять объектов – в Череповце, Вологде, Великом Устюге, Белозерске, Вытегре, Кириллове, Соколе, Тотьме и Устюжне», – рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.

В Череповце выполнят второй этап благоустройства набережной на участке от Октябрьского моста до улицы Ломоносова – за этот объект проголосовали более 33 тысяч жителей. Еще свыше 13 тысяч человек выбрали обустройство парка вдоль реки Содемы в Вологде – от улицы Ярославской до Окружного шоссе.

Порядка 5,3 тысячи голосов отдано за третий этап благоустройства набережной вдоль реки Сухоны в Соколе.

В Великом Устюге сделают тротуар по улице Анатолия Угловского, в Белозерске – детский парк на улице Дзержинского, в Тотьме – пешеходную зону улицы Ленина.

В Вытегре выполнят текущий ремонт стоянки у местной ЦРБ, а в Кириллове благоустроят парк Костюничева. Помимо прочего, в Устюжне реализуют проект «Прекрасная Молога».