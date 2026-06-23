Чагодощенское предприятие выплатит крупный штраф за добычу воды без лицензии

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Предприятие добывало воду из 13 артезианских скважин

Чагодощенское предприятие «УниверсалСервис» выплатит 7,6 млн рублей за добычу подземных вод без лицензии. Иск Северного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования удовлетворил Арбитражный суд Вологодской области.

Как было указано в иске, предприятие самовольно добывало воду из 13 артезианских скважин, расположенных на территории округа. Скважины расположены в поселке Смердомский, деревнях Анисимово, Бараново, Колобово и других.

«Предприятие в своих возражениях указывало, что было вынуждено осуществлять забор воды без лицензии, поскольку является гарантирующей организацией в сфере водоснабжения на территории округа и не могло оставить социально значимые объекты, такие как школы, детские сады и население, без воды. Администрация Чагодощенского муниципального округа поддержала позицию предприятия», - рассказали в пресс-службе судов области.

Тем не менее суд пришел к выводу, что предприятие незаконно добывало воду, а связь между добычей воды и нанесенным вредом окружающей среде посчитал доказанной. Исковые требования управления Росприроднадзора были удовлетворены в полном объеме, а с муниципального унитарного предприятия взыскана вся заявленная сумма ущерба. Как пояснили в администрации округа, удовлетворение искового требования может привести к банкротству предприятия.