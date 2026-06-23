Георгий Филимонов заявил об отсутствии дефицита топлива в регионе

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При этом существуют ограничения на заправках

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил об отсутствии дефицита топлива на заправках региона. Вопросы обеспечения топливом рассматривались сегодня на оперативном штабе в правительстве области.

Как рассказал глава региона в соцсетях, в ряде областей наблюдается повышенный спрос на бензин с дизельное топливо, что приводит к созданию искусственного дефицита топлива.

При этом ПАО «Лукойл» уже ввел ограничения продажи топлива на своих заправках – 30 литров – бензин и 60 литров – дизельное топливо.

«Проанализировали положение дел на Вологодчине, рассмотрели вопросы введения ограничений поставщиками топлива и обсудили стабильность поставок. Лично обратился к крупным поставщикам топлива об обеспечении стабильных поставок топлива в область и снятию введенных ограничений», - сообщает Георгий Филимонов.

Также в ФАС России направлено обращение о действиях поставщиков для проверки злоупотребления доминирующим положением или создания дискриминационных условий для принятия мер антимонопольного реагирования в случае выявления признаков нарушений.