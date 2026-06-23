Вологодские кондитеры почти на 20% увеличили экспорт продукции

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Самый большой прирост экспорта отмечен в Армению

Вологодские кондитеры увеличили поставки продукции за рубеж на 18,8%. Как сообщает пресс-служба губернатора вологодской области, лидерами отрасли являются шекснинская фабрика «АтАг» и череповецкая компания «Русский бисквит». Продукция этих производителей пользуется самым большим спросом за пределами региона. В целом кондитерскую продукцию в Вологодской области производят около 50 компаний.

«Основу агроэкспорта в Вологодской области составляют кондитерские изделия. Почти за полгода наши кондитеры направили свыше двух тысяч тонн шоколадной, сахаристой и мучной продукции на экспорт. Это на 18,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.

Глава региона уточнил, что наибольший прирост поставок отмечен в Армению, где экспорт вырос на 82%. В Таджикистан рост экспорта составил 75,5%, в Киргизстан – на 37%, Беларусь – на 24%, Казахстан – на 9%.

Наращивание объемов поставок региональной агропромышленной продукции ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».