В Вологде построят новый санаторно-оздоровительный центр

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Он будет предназначен для реабилитации участников СВО

В Вологде построят санаторно-оздоровительный центр для реабилитации участников СВО. Он будет расположен на пересечении улиц Псковская и Возрождения.

«Это инвестиционный проект, который реализуется компанией «Бодрость». Новый центр станет современным пространством, где защитники Отечества смогут не только получать необходимые документы и выплаты, но и проходить комплексную медицинскую реабилитацию с применением новейшего оборудования – в комфортных, по-настоящему заботливых условиях», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

На первом этаже здания разместится многофункциональный центр, рассчитанный на 6 000 посещений и около 19 000 оказываемых услуг в год. На втором и третьем этажах будет расположен реабилитационный центр для участников СВО и членов их семей. Предположительно центр сможет принимать ежегодно до 2 500 человек. При этом услуги смогут получать жители Вологды и других округов области.

Монтаж фундамента здания начнется уже в июле. Полное завершение проекта запланировано на конец 2027 года. Объем инвестиций составит более 200 млн рублей.