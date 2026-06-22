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Ленивый пирог-эклер: этот десерт съедают до крошки за 5 мин

Опубликовано
Юлия Галунова
корреспондент
десерт рецепты

Источник фото: Юлия Галунова Торт

Никаких кондитерских мешков и сложной формовки — делаем один большой торт с морем нежнейшего крема.


Обожаете эклеры, но одна мысль о том, что придется отсаживать их на противень, отбивает всё желание готовить? Ловите гениальное решение — пирог-эклер (многие знают его как торт «Карпатка»). У него тот же самый узнаваемый вкус: воздушное заварное тесто и невероятно нежный, тающий во рту крем. Только готовится он в 100 раз проще и быстрее. Ловите пошаговую инструкцию, как собрать этот шедевр на своей кухне.

Ингредиенты, которые понадобятся

  • Для заварного теста:

Сливочное масло — 80 г
Вода и молоко (смешать поровну) — 250 г
Мука — 150 г
Сахар — 1,5 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Яйца — 4 шт.

  • Для заварного крема:

Яйца — 2 шт.
Сахар — 150 г
Мука — 35 г
Холодное молоко — 100 г
Горячее молоко — 200 г
Сливочное масло (комнатной температуры) — 100 г
Ванилин — по вкусу

Технология приготовления

Варим крем (ему нужно время остыть)

В миске венчиком смайте 2 яйца, сахар, муку и 100 граммов холодного молока. В сотейнике доведите до кипения оставшиеся 200 граммов молока и тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте в него яичную массу. Верните на слабый огонь и варите до загустения, непрерывно работая венчиком. Снимите с плиты, добавьте ванилин, накройте пленкой «в контакт» (чтобы не появилась корочка) и полностью остудите.

Делаем правильное тесто

В кастрюлю отправляйте воду с молоком, сливочное масло, соль и сахар. Доведите всё это до кипения. Как только масло полностью растает, всыпьте сразу всю муку и интенсивно перемешивайте лопаткой. Тесто должно собраться в единый гладкий комок, а на дне кастрюли появится легкий мучной налет. Снимите с огня и дайте массе остыть минут 5. Затем по 1 вводите яйца, каждый раз тщательно вымешивая тесто лопаткой или миксером до однородности.

Печем коржи

Разделите тесто на 2 равные части. Распределите 1 половину по форме для выпечки (лучше застелить пергаментом), делая поверхность нарочито неровной, с пиками — так пирог получится красивее. Выпекайте при 200 градусах около 20–25 минут до румяной корочки. Духовку в процессе не открывайте, иначе тесто опадет! Точно так же испеките 2 корж. Дайте им остыть.

Финальная сборка

В остывшую заварную основу для крема добавьте размягченное сливочное масло и взбейте миксером до пышности. Теперь выложите весь этот роскошный крем на один корж и накройте вторым.

Уберите пирог в холодильник хотя бы на пару часов, чтобы он стабилизировался. Перед подачей можно слегка присыпать сахарной пудрой.

Готовьтесь раздавать рецепт, потому что добавку попросят абсолютно все!

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