Ленивый пирог-эклер: этот десерт съедают до крошки за 5 мин
Источник фото: Юлия Галунова Торт
Никаких кондитерских мешков и сложной формовки — делаем один большой торт с морем нежнейшего крема.
Обожаете эклеры, но одна мысль о том, что придется отсаживать их на противень, отбивает всё желание готовить? Ловите гениальное решение — пирог-эклер (многие знают его как торт «Карпатка»). У него тот же самый узнаваемый вкус: воздушное заварное тесто и невероятно нежный, тающий во рту крем. Только готовится он в 100 раз проще и быстрее. Ловите пошаговую инструкцию, как собрать этот шедевр на своей кухне.
Ингредиенты, которые понадобятся
- Для заварного теста:
Сливочное масло — 80 г
Вода и молоко (смешать поровну) — 250 г
Мука — 150 г
Сахар — 1,5 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Яйца — 4 шт.
- Для заварного крема:
Яйца — 2 шт.
Сахар — 150 г
Мука — 35 г
Холодное молоко — 100 г
Горячее молоко — 200 г
Сливочное масло (комнатной температуры) — 100 г
Ванилин — по вкусу
Технология приготовления
Варим крем (ему нужно время остыть)
В миске венчиком смайте 2 яйца, сахар, муку и 100 граммов холодного молока. В сотейнике доведите до кипения оставшиеся 200 граммов молока и тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте в него яичную массу. Верните на слабый огонь и варите до загустения, непрерывно работая венчиком. Снимите с плиты, добавьте ванилин, накройте пленкой «в контакт» (чтобы не появилась корочка) и полностью остудите.
Делаем правильное тесто
В кастрюлю отправляйте воду с молоком, сливочное масло, соль и сахар. Доведите всё это до кипения. Как только масло полностью растает, всыпьте сразу всю муку и интенсивно перемешивайте лопаткой. Тесто должно собраться в единый гладкий комок, а на дне кастрюли появится легкий мучной налет. Снимите с огня и дайте массе остыть минут 5. Затем по 1 вводите яйца, каждый раз тщательно вымешивая тесто лопаткой или миксером до однородности.
Печем коржи
Разделите тесто на 2 равные части. Распределите 1 половину по форме для выпечки (лучше застелить пергаментом), делая поверхность нарочито неровной, с пиками — так пирог получится красивее. Выпекайте при 200 градусах около 20–25 минут до румяной корочки. Духовку в процессе не открывайте, иначе тесто опадет! Точно так же испеките 2 корж. Дайте им остыть.
Финальная сборка
В остывшую заварную основу для крема добавьте размягченное сливочное масло и взбейте миксером до пышности. Теперь выложите весь этот роскошный крем на один корж и накройте вторым.
Уберите пирог в холодильник хотя бы на пару часов, чтобы он стабилизировался. Перед подачей можно слегка присыпать сахарной пудрой.