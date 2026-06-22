Грудное вскармливание без иллюзий: как справиться с болью, нехваткой молока и чувством вины

Источник фото: Роза Александрова Мама с ребенком

Современная культура рисует вокруг материнства красивую глянцевую картинку. Умиротворенная женщина, безмятежно спящий младенец, абсолютная гармония. В реальности старт грудного вскармливания часто сопровождается трещинами, слезами от бессилия, лактостазом и перманентной паникой на тему «ему не хватает еды».

Принято считать, что раз процесс задуман природой, всё должно получиться само собой с первой попытки. Это заблуждение, которое рождает чувство неполноценности. Грудное вскармливание — не всегда просто. Вы впервые учитесь кормить, а ваш ребенок впервые учится добывать еду таким способом. Как и езда на велосипеде, этот навык требует тренировки, адаптации и времени.

Боль — это сигнал, а не норма терпения

Острая боль при кормлении — это не норма. Чаще всего проблема кроется в технике: ребенок захватывает только сосок, а не ареолу, выбрана неудобная поза, при которой перенапрягается спина и шея, присутствуют физиологические особенности.

Не терпите стиснув зубы. Обращение к консультанту по грудному вскармливанию или педиатру способно исправить неправильный захват за одну-две встречи, вернув процессу комфорт.

Паника вокруг пустой груди

«У меня пропало молоко» — самый частый страх молодых мам. Грудь перестает наливаться, становится мягкой, а ребенок висит на ней часами и злится.

Ребенок стремительно растет, его потребности резко увеличиваются, а ваш организм просто не успевает подстроиться под новый запрос. Единственный объективный показатель того, что молока хватает — это стабильная прибавка в весе, а не то, сколько миллилитров вам удалось сцедить молокоотсосом.

Если молоко действительно пропало, то не переживайте. Посоветуйтесь с врачом и подберите смесь, которая подойдет вам и малышу. Выбрав, старайтесь использовать именно ее.

Не переживайте! У молодых мамочек всегда много поводов для тревог. Отсутствие молока, или временные трудности с кормлением не серьезны и поправимы.