«Смертельный шопинг»: 7-летний мальчик умер от теплового удара в запертой матерью машине

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История мальчика, запертого матерью в салоне «всего на пару минут», закончилась трагедией. Криминальные сводки ежедневно пополняются новыми случаями, когда взрослые ставят свои мимолетные дела или вредные привычки выше детских жизней.

Врачи несколько дней боролись за жизнь семилетнего мальчика из Новокузнецка. Во время поездки в Таштагол 40-летняя мать оставила его одного в запертом автомобиле, чтобы сходить по своим делам в магазин. Для ребенка эта отлучка стала роковой. В раскаленном на жаре салоне малыш получил тяжелейший тепловой удар и потерял сознание. Вернувшись, женщина нашла сына уже в состоянии комы. Несмотря на все усилия реаниматологов, мальчик скончался, так и не придя в себя. Сейчас Следственный комитет официально предъявил горе-матери обвинение сразу по двум уголовным статьям: за оставление в опасности и причинение смерти по неосторожности.

Младенец на солнце ради бутылки

Кажется, что градус родительской безответственности в таких историях пробивает дно, но новости из подмосковных Котельников шокируют не меньше. Там взрослые едва не угробили собственного двухмесячного младенца. Мать и отец просто бросили коляску с грудничком прямо под палящим солнцем на долгое время, а сами отправились выпивать.

Непоправимого удалось избежать исключительно благодаря бдительности случайных прохожих, которые не смогли пройти мимо надрывного детского плача и вызвали наряд полиции. Прибывшие правоохранители застали родителей в состоянии сильного алкогольного опьянения. Малыша пришлось экстренно госпитализировать с диагностированным тепловым ударом, а на любителей выпить завели уголовное дело об оставлении в опасности. Теперь семья находится на профилактическом учете.