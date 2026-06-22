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Удлинение взлетной полосы вологодского аэропорта будет стоить 3,8 млрд рублей

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
аукцион аэропорт

Аукцион уже объявлен


Удлинение взлетно-посадочной полосы вологодского аэропорта обойдется бюджету в 3,8 млрд рублей. Заказчик объявил аукцион на выбор подрядной организации, сообщает портал RosTender.info.

Аукцион завершится до 6 июля. Финансирование выделят из бюджета Вологодской области, победитель начнет работы после заключения контракта и завершит их к 31 августа 2028 года.

«Обновленная полоса позволит принимать более крупные самолеты и улучшит транспортную доступность региона. Удлинение ВПП даст возможность принимать самолеты с большим количеством пассажиров и грузов, что расширит авиасообщение. Это особенно важно для бизнеса, туризма и жителей региона, которым станет удобнее добираться до других городов», - говорится в сообщении.

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