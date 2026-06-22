Удлинение взлетной полосы вологодского аэропорта будет стоить 3,8 млрд рублей
Опубликовано
Аукцион уже объявлен
Удлинение взлетно-посадочной полосы вологодского аэропорта обойдется бюджету в 3,8 млрд рублей. Заказчик объявил аукцион на выбор подрядной организации, сообщает портал
Аукцион завершится до 6 июля. Финансирование выделят из бюджета Вологодской области, победитель начнет работы после заключения контракта и завершит их к 31 августа 2028 года.
«Обновленная полоса позволит принимать более крупные самолеты и улучшит транспортную доступность региона. Удлинение ВПП даст возможность принимать самолеты с большим количеством пассажиров и грузов, что расширит авиасообщение. Это особенно важно для бизнеса, туризма и жителей региона, которым станет удобнее добираться до других городов», - говорится в сообщении.