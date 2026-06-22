Вологжан приглашают на гастрономическое шоу в день города

Источник фото: Вологда.рф

Шоу пройдет на Кремлевской площади

Кремлёвская площадь в день города станет центром праздничных мероприятий, приуроченных к дню города. Одним из подарков жителям станет 120-килограммовый торт, который приготовят повара на открытом воздухе.

Торт размером 1,5 Х 1,5 метра и высотой 120 см будет состоять из бисквитных коржей, крема из сгущёнки, ряженки, сливок и творожного сыра. Начинкой для него станет мочёная брусника.

«Торт оформят паттернами вологодского дизайн-кода, гербом и свечами, символизирующими возраст Вологды. На месте также приготовят напиток на основе натуральных вологодских продуктов — клюквы и можжевельника. Уверены, что подарок станет приятным дополнением к большому празднику, который ждёт всех вологжан», — рассказал директор центра содействия развитию предпринимательства и туризма города Вологды Маркелос Крджонян.

Десертом и напитком смогут бесплатно угоститься около 1200 человек. Гастрономическое шоу организуют центр содействия развитию предпринимательства и туризма, амбассадор Ассоциации отельеров и рестораторов Вологодской области Александр Гаврилов и семейный ресторан «ПиццаФабрика».